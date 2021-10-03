شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى للسفارة الأردنية: جامعة القاهرة خرجت نماذج عربية مشرفة فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء الزيود المستشار الإعلامى للسفارة الأردنية فى القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لجامعة الدول العربية إن الملتقى اليوم حاضن وفرصة لمختلف الشباب الراغبين فى دخول سوق الإعلام، فالإعلام سوق مفتوح ولكنه يحتاج إلى دمج الأكاديمية مع الموهبة، متابعا أن كل بلاده تفتخر بجامعة القاهرة كواحدة من أعرف وأفضل الجامعات العربية وكثير من النماذج العربية الكبيرة تخرجت من هذه الجامعة.

وأضاف خلال كلمته بملتقى شباب الإعلام العربى الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة إن الإطار الأكاديمى فى سوق الإعلام سينعكس على الجمهور المستخدم وخصوصا مع ظهور منصات ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تسمى الإعلام البديل لكن طبيعة اتجاه الإنسان إلى التكنولوجيا فرضت نوعا جديدا من المحتوى، وبالتالى نعول على ما سيطرح فى الجلسات النقاشية ونراهن على تكوين فكرة لأغلبية المشاركين، مؤكدا أن جامعة القاهرة الحاضنة والأم للملتقى تؤكد دائما أن العلم هو الأساس فى المجالات الإعلامية المختلفة.

وتنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة "ملتقى شباب الإعلام العربي" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر القادم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية ورئيسة الملتقى.

ويتضمن الملتقى عددا من الورش التدريبية المتنوعة يقدمها نخبة من الإعلاميين الشباب، ولقاءات مفتوحة وحلقات نقاشية، ومسابقة بين كليات الإعلام فى مجالات: الأفلام التسجيلية والوثائقية، والصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإعلانات.

وتتضمن فعاليات الملتقى جلسات نقاشية حول "فرص الاستثمار فى مهارات طلاب وخريجى الإعلام

وجلسة نقاشية حول "الشباب والثقافة الإعلامية والمعلوماتية"، و لقاءات تجمع بين شباب الخبراء بشباب دارسى الإعلام، يدور حول "تحدى البدايات ومهارات المرحلة"، كما يتضمن ورشا تدريبية فى مجالات متنوعة منها التقديم التليفزيوني، والدوبلاج والتعليق الصوتي، وصحافة الفيديو، وإعلام الذكاء الاصطناعي.