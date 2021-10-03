شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع 700 ألف متر مخلفات بمحيط سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بعد انتهائها من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف م3 من المخلفات خلال 15 يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار، شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لوادر و5 بوك و2 حفار و60 عاملا.

وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها .

كما تابع محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع، ويشارك فيها 350 عاملا و 20 حاوية مكبس، و15 سيارة قلاب 20 طن، و20 سيارة قلاب 4 طن ، و10 سيارات قلاب 2 طن ، و5 بوك ، و2 لودر كبير ، و2 لودر وسط ، و4 سيارات مياه ، و2 مكنسة مقطورة و5 أبراج ، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا.

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمود بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.