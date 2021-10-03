شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل كبارى السيارات والمشاة على ترعة المريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كما كلف المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية والتي تشمل دهان البلدورات ومد الكابلات الكهربائية وتركيب أعمدة الإنارة وإجراء التنسيق النهائي لأرصفة المشاة.
وتابع المحافظ إجراء التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية، مشدداً علي مديرية الطرق بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء من الطريق بالكامل.
كما تفقد محافظ الجيزة ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية لمتابعة التجهيزات الجارية والوحدات الجديدة التي تم وضعها بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه، مشدداُ على ضرورة أن تتم التجهيزات على أفضل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الأكشاك .
وحرص المحافظ علي الالتقاء بأحد مستأجري الوحدات الحضارية بممشي المريوطية موجها بضرورة مراعاة الشكل الجمالي في الوحدة سواء كان مطعم او كافيه والحفاظ علي النظافه بمحيط الوحدة .
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .