أول تحرك برلماني بشأن حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس حتى الآن.

وأوضح الجاهل، خلال طلب اليوم الأحد، أن شركة مضارب أرز البحيرة تعتبر من شركات قطاع الأعمال العام؛ ولكنها تحولت إلى شركة مساهمة بقرار الجمعية العمومية المؤرخ 1999، مشيرًا إلى أنه بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير على العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 2006، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ.

وتابع النائب: "فوجئ العاملون بحجب أحقيتهم بضم تلك العلاوات رغم أن جميع العاملين بالشركة والمحالين إلى المعاش لهم الحق بنسبة 100% في صرف العلاوات الخمس وفروقها واقتصر الصرف لمن خرج للمعاش من عام 2006 حتى 2008 فقط".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن عدم صرف العلاوات الخمس وفروقها للعاملين المتقاعدين والمنتهية خدمتهم بشركة مضارب رشيد.