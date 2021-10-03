صداقة "فيسبوك".. سيدة تُحرض 3 أشخاص على سرقة آخر بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من بعض الأهالي بتمكنهم من ضبط سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، لاستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطف، وما تبين من أن مستقليها 3 أشخاص سائق، ميكانيكى، تاجر مواد غذائية - مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة - وبسؤالهم قرر الثالث بقيام الآخران وكلاً من شخصين بالحضور لمسكنه، والادعاء بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف محمول، واصطحبوه داخل السيارة المضبوطة.

حال سيرهم بمكان الضبط حاولوا إنزاله إلا أنه استغاث بالأهالي وتمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين، بينما تمكن الآخران من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالى وهاتفه المحمول المستولى عليهما، وعلل ذلك لقيامه بإبداء رغبته على مواقع التواصل الإجتماعى بشراء شقة سكنية، وتواصلت معه إحدى السيدات وطلبت منه تأكيد رغبته فى الشراء فقام بتصوير المبلغ المالى، وإرسال الصورة لها، وعقب ذلك فوجئ بحضور المتهمين لمسكنه.

تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، وتوصلت جهوده إلى تحديد السيدة وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية، مقيمة بالإسكندرية وأنها تربطها علاقة صداقة بالمجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وإفصاحه لها عن امتلاكه مبلغ مالي، واحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فاتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وباقى المتهمين وبحوزة أحدهما (هاتف المجني عليه مبلغ مالى من متحصلات السرقة)، كما أضاف بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المستولى عليها المحفظة الإلكترونية الخاصة به، وببطاقة بنكية لشراء بضاعة من إحدى الشركات الأجنبية، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.