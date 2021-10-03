الانضباط المروري.. ضبط 6638 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 6638 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات؛ 2448 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 222 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة الدراجات النارية، و 11 مخالفة موقف عشوائي، و40 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.