"رموا الشطة في عينه".. ضبط 3 متهمين بسرقة "توك توك" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 متهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه وإخفائها بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق مركبة "توك توك" يفيد بأنه حال سيره بـ"التوك توك" الخاص به استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما وفوجئ بإلقاء أحدهما كمية من مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على مركبة "التوك توك" - مزودة بجهاز تتبع - كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إخفاء الدراجة المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبي الواقعة؛ شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، بحوزة أحدهما كيس بلاستيكي بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة،

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى صديقهما

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد ضبطهم.