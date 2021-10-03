مواجهة "كورونا".. ضبط 9 آلاف شخص لم يرتدوا الكمامات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9361 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9327 شخصًا واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 34 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 1431 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط 344 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1484 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.