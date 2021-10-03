الداخلية تواصل افتتاح مقرات جديدة من محطات الفحص الآلي للمركبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

يواصل قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح المزيد من محطات الفحص الفني الآلي للمركبات وبخاصة وحدات الفحص الإلكتروني المميز والتى سبق افتتاح وحدتين منها بمحافظتي القاهرة ومرسى مطروح، ولاقت تلك الوحدتين ردود أفعال إيجابية غير مسبوقة نظرًا لتميز الخدمات المقدمة بهما فضلاً عن السرعة فى الأداء على أعلى مستوى من الرقي.

وافتتح قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية 3 سبتمبر الماضي وحدة الفحص الإلكتروني المميزة بنادي طنطا الرياضي لتقديم خدمات التجديد والفحص.

تضم وحدة الفحص 3 خطوط للفحص الفني بقدرة استيعابية تصل إلى 360 سيارة باليوم بمعدل 30 سيارة في الساعة مع إمكانية رفع عدد الخطوط حتى خط فحص وفقاً لمعدلات التشغيل الفعلية.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .