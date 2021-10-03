طاهر أبوزيد يطالب بتأجيل انتخابات نادي الشمس.. والتأجيل لـ 10 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد ومحمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل دعوى طاهر أبوزيد التي يطالب فيها تأجيل انتخابات نادي الشمس، لجلسة 10 أكتوبر الجاري، لتقديم المستندات.

واختصم طاهر أبوزيد فى دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس مجلس إدارة نادي الشمس بصفته.

وخلال الدعوى، ترافع المستشار هيثم عباس بصفته المستشار القانوني لنادي الشمس.

وقال "أبوزيد" في دعواه إنه تقدم بطلب لتجديد عضويته في نادي الشمس يوم 16 سبتمبر 2021 وإنه تمت المماطلة في قبول طلب التجديد فور علم رئيس مجلس الإدارة -المطعون ضده الثاني- برغبة الطاعن في الترشح للانتخابات المزمع إقامتها في 2021 لنادي الشمس.

وأضاف في دعواه أن مجلس الإدارة امتنع عن قبول استلام المبالغ المتأخرة والمستحقات المالية الناتجة عن تأخر الطاعن - أبوزيد- في سد رسوم العضوية منذ عام 2007 وحتى تاريخ تقديم الطلب وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي (مادة 30).

وأوضح "أبوزيد" وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن قرار رئيس مجلس إدارة نادي الشمس جاء متعنتًا فور علمه بنيته خوض انتخابات على منصب الرئاسة ومدى تمتعه بشعبية كبيرة من قبل أعضاء النادي لذا حاول تعطيل تجديد عضويته.

وطلب طاهر أبوزيد بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من عدم قبول تجديد عضويته بنادي الشمس وكذلك عدم قبول ترشحه للانتخابات.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه ما كافة ما يترتب عليه من آثار أخصها قبول سداد مستحقات العضوية وتمكينه من تجديد واستخراج كارنيه العضوية، ووقف إجراء الانتخابات لحين تمكين الطاعن من تجديد العضوية.