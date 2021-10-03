شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وفرصها ضعيفة على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعاتها لفرص الأمطار خلال الساعات المقبلة ، حيث تتعرض البلاد اليوم الأحد، لفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك أيضا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.