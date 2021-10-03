شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة إعلام القاهرة: 14 جامعة مصرية وعربية فى ملتقى شباب الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس ملتقى شباب الإعلام العربى، إن الملتقى جاء تحت شعار " رواد المستقبل"، حيث يشارك 14 جامعة من الجامعات المصرية والدول العربية، وأن الهدف وراء الملتقى إتاحة الفرصة للشباب بالالتقاء بالخبرات المتميزة فى كل المجالات، فصناعة الإعلام متطورة بشكل كبير مع القضايا المجتمعية.

وأضافت خلال كلمتها بملتقى شباب الإعلام العربى، أن الملتقى حريص على تلبية الاحتياجات لطلاب الإعلام الخاصة بالمحاور والقضايا المختلفة للمهنة، فالملتقى يهتم أيضا بتنمية المواهب وتكثيف ورش العمل التى تعتبر مهمة جدا لسوق العمل، ويهتم الملتقى بإبداعات الشباب أيضا من 14 جامعة فى الأفلام الوثائقية والإعلانات.

ويشارك عدد من الجامعات العربية عبر تطبيق زووم فى الملتقى مثل جامعة الشارقة وجامعة عدنان وجامعة خوارزمي.

وتنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة "ملتقى شباب الإعلام العربي" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر القادم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية ورئيسة الملتقى.

ويتضمن الملتقى عددا من الورش التدريبية المتنوعة يقدمها نخبة من الإعلاميين الشباب، ولقاءات مفتوحة وحلقات نقاشية، ومسابقة بين كليات الإعلام فى مجالات: الأفلام التسجيلية والوثائقية، والصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإعلانات، كما تتضمن فعاليات الملتقى جلسات نقاشية حول "فرص الاستثمار فى مهارات طلاب وخريجى الإعلام، وجلسة نقاشية حول "الشباب والثقافة الإعلامية والمعلوماتية"، و لقاءات تجمع بين شباب الخبراء بشباب دارسى الإعلام، يدور حول "تحدى البدايات ومهارات المرحلة"، كما يتضمن ورشا تدريبية فى مجالات متنوعة منها التقديم التليفزيوني، والدوبلاج والتعليق الصوتي، وصحافة الفيديو، وإعلام الذكاء الاصطناعي.