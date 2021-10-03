شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر مصر بالإعصار شاهين؟.. هيئة الأرصاد الجوية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الاعصار المعروف باسم شاهين يؤثر على عمان والإمارات ومن الممكن أن يؤثر على شرق السعودية ، لافتا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإعصار لن يؤثر على مصر .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى أنه لأول مرة في التاريخ مسار لعاصفة استوائية داخل الخليج العربي تؤثر اليوم علي سلطنة عمان وغدا علي الإمارات بأمطار غزيرة ونشاط رياح.

وأشارت هيئة الأرصاد، على صفحتها، إلى أن العاصفة بدأت في التكون خلال الأيام الماضية بالقرب من الساحل الهندي وأخذت مسارها بمحاذاة الساحل حتي وصلت الي مدخل الخليج العربي؛ واصطدمت باليابسة خاصة الساحل الجنوب الشرقي لسلطنة عمان بعد وصولها الي إعصار من الدرجة الأولى.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتوالت إصدارات الإنذارات الجوية في سلطنة عمان بشأن تأثير الإعصار، والتى يطلق عليها اسم الاعصار شاهين .