شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تبدأ أكبر حملة لتنظيف شوارع السيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة تنفيذ حملة نظافة مكبرة من خلال هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لرفع التراكمات التاريخية ومخلفات القمامة من شوارع منطقة السيدة زينب، حيث اصطفت المعدات ورجال الهيئة تمهيدا لانطلاق الحملة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معدات هيئة النظافة والتجميل قبل انطلاقها وبدء الحملة بشوارع السيدة زينب، وذلك بحضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل، وقيادات الهيئة والمحافظة.

وتهدف الحملة رفع مخلفات الهدم المتراكمة في الخرابات والأراضى الفضاء، بالإضافة إلى كنس الشوارع وغسيل الارصفة، حيث تم تقسيم رجال ومعدات الهيئة الى 8 فرق وتم توزيعهم على الشوارع.

وبدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة منذ أيام حملة مكبرة لرفع التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم المتراكمة بمحيط سور مجرى العيون، لترفع ما يقرب من 140 الف متر مكعب من المخلفات باستخدام احدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار، للحفاظ على السور التاريخى، وضمن مخطط تطوير محيط السور .