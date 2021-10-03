شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد وانتهاء الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد المقرر له الأسبوع المقبل، حيث ترصد الوزارة وتتابع انتهاء المدارس من كافة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وتركيب أدوات الإضاءة، مع التنبيه على ضرورة تركيب مراوح جانبية وتلاشى مراوح السقف حرصا على سلامة الطلاب داخل الفصول مع تعقيم المقاعد والفصول، والتأكد من وصول الكتب المدرسية إلى المخازن فى المدارس استعدادا لتسليمها للطلاب فى الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.