شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى: صرف 25 ألف جنيه لأسر أعضاء صندوق الكوارث حال الوفاة بحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جبالى المراغى رئيس نقابة العاملين بالنقل البرى، رئيس اتحاد العمال، إن الاشتراك فى صندوق الحوادث والكوارث يحقق عدة مزايا للأعضاء، من بينها: صرف مبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وقوع حادث ترتب عليه وفاة العضو نفسه، وتم إثبات ذلك فى محضر شرطة، وصرف 20 ألف جنيه فى حالة وقوع حادث للعضو ومثبت ذلك بمحضر شرطة يفيد إصابته بعجز مؤدى إلى إنهاء خدمته وعدم قدرته على العمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

وأوضح المراغى، أن الصندوق يصرف 5 آلاف جنيه للعضو فى حالة وقوع حادث أدى إلى كسر وتركيب شرائح ومسامسر وتعطله عن العمل أكثر من 45 يوما من تاريخ الإصابة، مشيرا إلى أن رسوم الاشتراك فى صندوق الحوادث والكوارث لكل السائقين 10 جنيهات تُدفع مرة واحدة خلال أول اشتراك، ثم يتم سداد 5 جنيهات سنويا، أو 15 جنيها كل 3 سنوات، مطالبا كافة السائقين بالاشتراك للحصول على مزايا الصندوق.

كان قد أعلن جبالى المراغى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفعيل النقابة لصندوق الحوادث والكوارث للسائقين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البرى، وذلك بداية من يوم الإثنين الماضى، 27 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنه يمكن للعضو الراغب فى الاشتراك سداد قيمته من خلال أقرب مكتب بريد له.