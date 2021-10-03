شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى: صرف 25 ألف جنيه لأسر أعضاء صندوق الكوارث حال الوفاة بحادث والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المراغى، أن الصندوق يصرف 5 آلاف جنيه للعضو فى حالة وقوع حادث أدى إلى كسر وتركيب شرائح ومسامسر وتعطله عن العمل أكثر من 45 يوما من تاريخ الإصابة، مشيرا إلى أن رسوم الاشتراك فى صندوق الحوادث والكوارث لكل السائقين 10 جنيهات تُدفع مرة واحدة خلال أول اشتراك، ثم يتم سداد 5 جنيهات سنويا، أو 15 جنيها كل 3 سنوات، مطالبا كافة السائقين بالاشتراك للحصول على مزايا الصندوق.
كان قد أعلن جبالى المراغى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفعيل النقابة لصندوق الحوادث والكوارث للسائقين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البرى، وذلك بداية من يوم الإثنين الماضى، 27 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنه يمكن للعضو الراغب فى الاشتراك سداد قيمته من خلال أقرب مكتب بريد له.