شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المعلمين المسجلين على موقع اللقاح بالالتزام بموعد التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لتلقى لقاح كورونا بضرورة الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لتلقى اللقاح وعدم التخلف عن تلك المواعيد.

وأكدت الوزارة في خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، المتابعة المستمرة لموقف تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم حتى يمكن الانتهاء من تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد، وعدم التزام العاملين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاح بالتوجه في المواعيد والأماكن المحددة لهم لتلقى اللقاح، مشددة على أن وزارة الصحة والسكان قامت بتنشيط الطلبات الخاصة بهم وجاري إرسال رسائل مرة أخرى تتضمن المواعيد والاماكن المحددة لتلقى اللقاح.

وكانت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.