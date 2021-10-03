شكرا لقرائتكم خبر عن طرح وحدات سكنية وأراضٍ ومحال تجارية وصيدليات وجراجات للبيع بالمزاد العلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية، والوحدات الإدارية والمحال التجارية والصيدليات والجراجات، للبيع بالمزاد العلنى فى عدد من مشروعات الهيئة بالمدن الجديدة.

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن جلسات البيع بالمزاد العلنى ستتم وفقاً للمواعيد التالية:

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهراً، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد، وتضم المعروضات بمشروعات لؤلؤة بورسعيد وA20 .

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهراً بنادى العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسى والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات الهضبة الوسطى والهضبة السفلى بالمقطم وكوم أوشيم بالفيوم.

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهراً بنادى العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسى والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة والتوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر و103 عمارة بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة بدر بمشروع الهيئة 89 فدان.

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهرا بنادى العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسى والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات البستان بالقاهرة الجديدة و164عمارة بـ 6 أكتوبر والشروق والتوسعات الشمالية و الشيخ زايد.

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر فرع الهيئة بالعامرية (4ب) الإسكندرية، وتتضمن المعروضات بمشروعات العامرية والدلنجات بالبحيرة.

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهراً بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المعروضات بمشروعات السويس والإسماعيلية والعريش.

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهراً بموقع المشروع بالمنصورة.

- جلسة البيع بالمزاد العلنى يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 فى الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر فرع الهيئة بالغردقة، وتشمل المعروضات بمشروعات سوهاج والغردقة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسى ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلنى بها، موضحاً أن هناك تسهيلات فى السداد حتى 7 سنوات للأراضي، وباقى المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات .

وقال الدكتور حسام رزق، أن ذلك يأتى فى إطار سعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.