في 14 خطوة.. كيف تقيّم فاتورة استهلاك "الكهرباء" بطريقة صحيحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قدم مصدر بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شرحًا مبسطًا للخانات الموجودة في فاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن المستهلك من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها.

أولًا- خانة رسوم النظافة:

طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

ثانيًا- خانة حاليًا:

تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

ثالثًا- خانة سابقة:

تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

رابعًا- خانة الاستهلاك:

توضح عدد الكيلو وات في كل ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خامسًا- خانة قيمة الاستهلاك:

توضح تكلفة عدد الكيلو وات في كل ساعة يتم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

سادسًا- خانة رسوم:

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة.

سابعًا- خانة تسويات ورسوم:

توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

ثامنًا- الإجمالي:

المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

تاسعًا- خانة رقم اللوحة:

رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

عاشرًا- خانة تاريخ الإصدار:

توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

الحادي عشر- خانة منطقة:

تحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

الثاني عشر- خانة إدارة:

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

الثالث عشر- خانة رصيد أقساط:

التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

الرابع عشر- خانة المطلوب سداده:

وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

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