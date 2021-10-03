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في 14 خطوة.. كيف تقيّم فاتورة استهلاك "الكهرباء" بطريقة صحيحة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قدم مصدر بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شرحًا مبسطًا للخانات الموجودة في فاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن المستهلك من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها.

أولًا- خانة رسوم النظافة:
طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

ثانيًا- خانة حاليًا:
تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

ثالثًا- خانة سابقة:
تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

رابعًا- خانة الاستهلاك:
توضح عدد الكيلو وات في كل ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خامسًا- خانة قيمة الاستهلاك:
توضح تكلفة عدد الكيلو وات في كل ساعة يتم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

سادسًا- خانة رسوم:
يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة.

سابعًا- خانة تسويات ورسوم:
توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

ثامنًا- الإجمالي:
المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

تاسعًا- خانة رقم اللوحة:
رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

عاشرًا- خانة تاريخ الإصدار:
توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

الحادي عشر- خانة منطقة:
تحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

الثاني عشر- خانة إدارة:
تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

الثالث عشر- خانة رصيد أقساط:
التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

الرابع عشر- خانة المطلوب سداده:
وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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