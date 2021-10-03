مع عودة الإنجليز.. "السياحة العالمية" توجّه نصائح عاجلة للمسؤولين والعاملين في الفنادق المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​​كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، بقرار الحكومة البريطانية بإعلان استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.

ووجه البطوطي في تصريح لمصراوي، عدة نصائح عاجلة إلى المسؤولين عن السياحة في مصر، والعاملين في القطاع الفندقي، وذلك بضرورة إعادة مراجعة التزامات الصحة والسلامة في الفنادق والمنشآت السياحية، ومستوى الخدمات والصيانة في الفنادق، وأماكن الإقامة ووسائل النقل.

ونصح أصحاب ومسؤولي الفنادق، بضرورة الالتزام بمستوى الأسعار وعدم المضاربة، كون تدني الأسعار لن يؤثر على الطلب في الوقت الحالي ولن يزيد من رغبة المستهلكين السياحيين على السفر وزيارة الوجهة السياحية، بل سيعطي انطباعا في السوق أن شيئا ما غير طبيعيا بالفندق، وربما يحجم الكثير عن الحجز بالفندق للشك في تدني مستوى الخدمة به لتدني الأسعار.

كما نصح السلطات المصرية، بأخذ الاحتياطات المشددة بخصوص نقل العدوى، بالإضافة إلى ضرورة المراقبة المباشرة وبخاصة أن شهادات الاختبارات السلبية يمكن ضربها هناك والحصول عليها بدون اختبار.

وناشد العاملون في المجال السياحي (فنادق- وسائل نقل- مكاتب سياحية- منشآت سياحية) بالحذر بخصوص ارتداء أقنعة الأنف والفم، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وتعليمات النظافة والتعقيم وعدم الاستهتار، وأن يعلموا أن الكثير من الأشخاص ربما يكونوا حاملين للفيروس دون أعراض واضحة عليهم.

وكانت السفارة البريطانية في مصر، أعلنت الثلاثاء الماضي الموافق 28 سبتمبر، إزالة مصر من قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة قائلة :"تم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر كوفي 19".

وقالت السفارة البريطانية: "إذا كنت تخطط للسفر إلى مصر، فتأكد من قراءة إرشادات السفر الخاصة بنا قبل السفر، وتأكد من استعدادك للسفر، بما في ذلك عن طريق شراء تأمين السفر الذي يوفر تغطية كافية".