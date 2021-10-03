شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: تأسيس مشروع زراعى متكامل بمساحة 3 آلاف فدان بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه التقى فرانس أتولى رئيس النقابة العامة للزراعة فى دولة كينيا، لبحث تأسيس مشروع زراعى متكامل يوفر فرص العمل ويدعم الاقتصاد الزراعى بين البلين، على مساحة 3000 فدان فى الأراضى الكينية، والاستعانة بالعمالة المصرية فى تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح مرسال، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، وجود حوالى 8 آلاف عامل مصرى من محافظتى كفر الشيخ والغربية فى كينيا، تم تقنين أوضاعهم بالتعاون مع نقابة الزراعة الكينية، ليشملهم التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى ومعاملتهم كسائر العمالة الكينية.

وأشار نقيب العاملين بالزراعة، إلى ذلك يأتى فى إطار اهتمام النقابة بتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، وفى ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التعاون والتواصل والعمل المشترك مع القارة الإفريقية، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع سيعتمد على الأيدى والعمالة المصرية للاستفادة من خبراتهم فى الزراعة.