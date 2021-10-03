القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين مؤكدة أن جميع الخدمات مجانا.

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 خدمات تقدمها مبادرة الرئيس لصحة الأم والجينين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية