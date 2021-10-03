شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 خدمات تقدمها مبادرة الرئيس لصحة الأم والجينين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين مؤكدة أن جميع الخدمات مجانا.
”الخليج 365” يستعرض الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين .
1- التوعية الصحية للسيدات الحوامل
2- قياس الطول والوزن
3- قياس ضغط الدم
4- تحليل السكر
5- تحليل للكشف عن بكتيريا الزهرى
6- تحليل للكشف عن الالتهاب الكبدى B