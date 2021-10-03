شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الأزهر 2021.. إعلان نتيجة القبول بكليات الجامعة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الازهر ، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام الدراسى 2021-2022، وذلك خلال ساعات، بعد أن أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى يوم الخميس الماضى.

ويعقب إعلان النتيجة المرحلة الثالثة (تعديل ترشيح)، وتبدأ خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء التقدم لتعديل الترشيح والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية وذلك عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وطبقا لما يلى:

- الطلاب المرشحون للكليات والذين يرغبون في تعديل رغباتهم إلي كليات أخري وفي حدود الحد الأدني والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها.

- الطلاب الناجحون في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 والمتخلفون عن التقدم بالمرحلة الأولي والثانية.

وحددت الجامعة دليل الطالب المنتسب، و يكون الانتساب بالكليات والشعب التالية من القسم الأدبي والعلمي بجامعة الأزهر والتي يحددها المجلس الأعلي للأزهر وذلك لنيل درجة (الإجازة العالية) الليسانس أو البكالوريوس وهي كالآتي :

1 - كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم.

2 - كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم ( عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية ) .

3 - كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة)

4 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة .

5 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم .

6 - كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان .

7 - كلية التجارة بنين بالقاهرة - عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزية.

أما بخصوص الطالبات فقد حددت دليل الطالبة المنتسبة، ويكون الانتساب بالكليات والشُعب التالية من القسم الأدبي والعلمي بجامعة الأزهر والتي يحددها المجلس الأعلي للأزهر، لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس وهي كالآتي :

1 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم .

( عدا شعبة الصحافة والإعلام والشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ) .

2 - كلية التجارة بنات بالقاهرةوتفهنا الاشراف واسيوط باللغة العربية فقط.

3 - كلية البنات الإسلامية بأسيوط والبنات الأزهرية بالعاشر من رمضان و المنيا الجديدة و طيبة الجديدة وأسوان.

4 - شعبتي التاريخ والاجتماع بكليتي الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.