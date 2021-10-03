شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب الصعق الكهربائى يجب التعامل معه بهذه الطريقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي يجب أن يكون بناء على معلومات وخطوات هامة لإنقاذ حياة المصاب وتجنب مخاطر الصعق، وفيما يلي بعض النصائح الهامة للتعامل مع مصابى الصعق الكهربائي:

1-افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2- استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب في فى حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء و لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة.

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4- لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

5-استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6- تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.