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مصاب الصعق الكهربائى يجب التعامل معه بهذه الطريقة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي يجب أن يكون بناء على معلومات وخطوات هامة لإنقاذ حياة المصاب وتجنب مخاطر الصعق، وفيما يلي بعض النصائح الهامة للتعامل مع مصابى الصعق الكهربائي:

 

1-افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

 

2- استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب في فى حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء و لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة.

 

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

 

4- لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

 

5-استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

 

6- تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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