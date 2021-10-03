شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة التذكار الشهرى.. تعرف على دير القديسة العذراء مريم بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الجمعة، بالتذكار الشهرى للسيدة مريم العذراء والذى يوافق يوم 21 من كل شهر قبطى.

وكان القديــس مكاريــوس هــو أول ناســك يســكن بريــة شــيهيت حوالــي ســنة 330م طلبــاً للهدرء والســكينة وهــو الــذي أســس أول جماعــه رهبانيــة.



دير القديسة العذراء مريم

واكتمــل نمــو ســيق البرامــوس كجماعــة رهبانيــة مكتملــة حــول كنيســة يصلــون فيهــا ومغــارات الرهبــان تنتشــر حولهــا دون أن يكــون لهــا ســور حوالــي ســنة 356 م، ويرتبط دير البراموس بالقديسين الروميين مكسيموس و دوماديوس.

ويعد الدير الحالى من أديرة الثيؤطوكوس أى الأديرة التوأم أذ أن الرهبان الأرثوذكس أرادوا مقاومة البدعة اليوليانية فى القرن السادس الميلادى فأنشأوا كنائس تحمل لقب ثيؤطوكوس إلى جوار الكنائس الأصلية التى تحمل اسم الجماعة الرهبانية.

ومن قديسي الدير أيضا: الأنبــا موســى مــن أروع الأمثلــة لحيــاة التوبــة والقديس الأنبا إيسوذورس قس الإسقيط والقديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك.



دير السيدة مريم العذراء

يحتوى الدير على أسوار شاهقة بنيت بعد الغارة البربرية السادسة التى وقعت سنة 817 يصل ارتفاعها إلى 11 مترا وعرضها إلى مترين ونصف وايضا القصر ويستخدم للضيافة ومنارتان.

ومن أبرز كنائس الدير كنيسة العذراء الأساسية الأثرية وملحق بها كنيستان كنيسة الأمير تادرس وكنيسة مارجرجس الرومانى وكنيسة ماريوحنا المعمدان.