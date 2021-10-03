شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" بالإسماعيلية: إنهاء 90% من أعمال تطوير 16 قرية بالقنطرة شرق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أنور ترك، عضو البرنامج الرئاسي، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة في قرى القنطرة شرق بالمحافظة، وصلت إلى 90% حتى الآن، في 37 تابعًا و12 قرية فرعية و4 قرى رئيسية، متوقعًا الانتهاء من كافة المشروعات بتلك القرى في نهاية العام الجارى، لتبدأ المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة في قرى القنطرة غرب.

وأضاف الدكتور محمد أنور ترك، أنه حتى الىن تم تنفيذ 4 مجمعات خدمية، لخدمة قرى القنطرة شرق، والتي تضم أحوال مدنية والشهر العقارى والمجلس القروى، ويقدم 7 خدمات لكل قرية من 4 قرى الرئيسية، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من توصيل 90% المياه للمواطنين بالقرى، وكذلك انتهينا من توصيل صرف صحى إلى 70% من المواطنين، كما تم إنشاء نقاط إسعاف، وكذلك توصيل الغاز للمنازل، وأغلب الترع فى القنطرة شرق تم الانتهاء من تغطيتها بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن المبادرة تحاول عمل تجمعات سكنية بحيث تكون الأسر والعائلات الكبيرة بجانب بعض، كما تم مرعاه الجانب الاجتماعي من خلال محور سكن كريم، كما يتم رفع كفاءة المنازل المقننة.

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية، بالنسبة لقرية الأبطال وصلت نسبة تنفيذ نقطة الإسعاف السريع الجديدة، التنفيذ فيها 50%، ومركز الخدمات الحكومية بالقرية وصلت نسبة التنفيذ فيه 90%، والمجمع الزراعي بنفس القرية، وصلت نسبة التنفيذ فيه 30%، ومركز الشباب والملاعب الملحقة، بقرية الأبطال وصلت نسبة التنفيذ 50%، و2 كوبري بقرية الأبطال، وصلت نسبة التنفيذ 10 %.

وتابع "ترك"، بالنسبة لقرية السلام وتوابعها ضمن حياة كريمة بالقنطرة شرق، وصلت نسبة تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية به إلى 90%، وخزان مياه الشرب بالقرية سعة 500 م3، 70%، ومدرسة خالد بن الوليد، توسعة 22 فصل، ونسبة التنفيذ بها 70 %، وفى قرية التقدم وصلت نسبة تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، وأعمال التشييد والبناء بمركز شباب القرية، والمجمع الزراعي ومركز طبي القرية إلى 90 %.

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية، أن اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، أجرى جولة مؤخرًا برفقة المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، داخل قرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، للوقوف على تقدم الأعمال ونسب التنفيذ والعمل على حل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشاريع، واستمع المحافظ أثناء جولته بهذه القرى لآراء المواطنين فى مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا الاستماع لاحتياجاتهم الخاصة والتوجيه بحل جميع الاحتياجات، كما وجه قيادات وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من تطعيم كافة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة بلقاح فيروس كورونا.

مجمع خدمات قرية التقدم

تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع نسب التنفيذ

تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتلقى المواطنين

محافظ الإسماعيلية يتابع نسب التنفيذ

تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

تطوير 16 قرية و37 تابع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية