شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: رئيس الجمهورية وجه بوضع آليات جديدة لـ"الأحوال الشخصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسى وجه بوضع آليات جديدة للتعامل مع مسائل الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية، متابعا: "نسير بخطوات جيدة فى الملف، والفترة المقبلة هناك خطوات جدية تنهى مشكلات الأسرة".

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن قضاة مصر محل تقدير كبير من الرئيس السيسى، مردفا: "وجود الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة فى احتفالية يوم القضاء المصرى دليل على الاهتمام بالدور الكبير الذى يقوم به القضاء فى مصر".

وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بعدة إجراءات من شأنها تطوير منظومة العدالة فى مصر، مبينا: "الرقمنة من أهم الإجراءات المتخذة فى تطوير المنظومة، وسيتم استخدام التقنيات الحديثة فى العمل وزيادة الدورات التخصصية، لأن التخصص يؤدى إلى الجودة والسرعة فى العمل".

وأشار إلى قيام وزارة العدل بتطوير منظومة الشهر العقارى على عدة مسارات من بينها زيادة عدد الموظفين.