شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة والصناعة: جناح مصر بمعرض إكسبو دبى مميز جدا ومقام على 3 آلاف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الجناح المصرى بمعرض "اكسبو دبى 2020"، فى منطقة متميزة جداً ويقع بين جناحى "الإمارات والصين"، ومقام على مساحة 3 آلاف متر ومكون من 3 طوابق، وصمم على طراز معمارى مميز جداً، وتابعت: "كل اللى يلمحه يعرف أنه الجناح المصرى نظراً لوجود رأس توت عنخ آمون، وحرصنا على دمج الحضارة والعراقة والتطور الذى تشهده البلاد".

وأضافت "نيفين جامع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن المعرض يتضمن أحد التوابيت الخشبية المكتشفة حديثاً وقصة هذا التابوت، إضافة إلى عدد من المستنسخات الأثرية، كما أن هناك عرضا للمشروعات العملاقة التى نعمل عليها الآن والتى تمت خلال السنوات الماضية ومنها المدن الذكية وقناة السويس الجديدة.

وأكدت "نيفين جامع"، أن كل الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية يتضمنها المعرض، موضحة أن كل دولة تعرض كافة إنجازاتها فى "أكسبو دبى 2020"، مشددة على أن الجناح المصرى يشهد إقبالا كبيرا.