شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق"Egypt Health Passport"للكشف عن موقف المواطنين من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف مجاهد لـ"الخليج 365" أنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من ضمن ال 270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات ، وذلك دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، موضحًا أنه يتم التسجيل وتلقي اللقاح على الفور بتلك المراكز.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن المواطن لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن المواطن حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.