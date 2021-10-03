​​إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب عربي قادم من لبنان في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا عربيًا يحمل عملات أثرية فور وصوله من لبنان، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالعملات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف عبدالسلام عادل مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج، طلب محمود جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، تفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة طاهر خفاجي رئيس القسم، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية، قام صبحي ربيع مدير الجمرك بتكليف محمد أبو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود كمية كبيرة من العملات، قام أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بإبلاغ هناء المشهور مدير عام الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي كلفت لجنة مكونة بالمعاينة والفحص، ما أسفر عن وجود 5 عملات معدنية ترجع للعصر العثماني وعملة واحدة ترجع للعصر الروماني وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبد العزيز آل سعود تخضع جميعها لقانون حماية الآثار.

وأمر أحمد سعد مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة.