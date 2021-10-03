نشرة الحوادث المسائية.. حريق هائل وانتحار شاب وقرار في قضية "الآثار الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ملحمة استمرت 7 ساعات.. كيف تصدى 65 رجل إطفاء لـ"جحيم الزرايب"؟ (صور)

التاسعة والربع مساء أول أمس الخميس كان أهالي منطقة الزرايب بقرية البراجيل مركز أوسيم شمال الجيزة على موعد مع جحيم متكرر اعتادوا عليه كل عام لكن تلك المرة جاءت الأجواء عصيبة على الجميع في ليلة ظلماء.

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3 نوفمبر.. نظر تجديد حبس علاء حسانين و 16 آخرين فى قضية "الآثار الكبرى"

حدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، في اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى" وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

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إيقاف استئناف مجدى عبد الغنى على تغريمه 200 ألف جنيه فى قضية الميراث

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى، وقف نظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم تغريمه 200 ألف جنيه فى قضية الميراث، وقفًا تعليقيًا، لحين الفصل فى الطعن المقدم من جانبه بعدم دستورية المادة التى يحاكم بها.

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"ابنكم انتحر".. جثة طافية تكشف المشهد الأخير في حياة شاب بالجيزة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بنهر النيل شمال المحافظة.

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"الكفن" يُخمد نار الثأر بين عائلتين في الأقصر

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة طيبة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

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23 أكتوبر.. الحكم في دعوى نزار الفارس لتعويضه 5 ملايين من رانيا يوسف

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الحكم على الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس بجلسة 23 أكتوبر الجاري.

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مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة.

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العثور على جسم غريب بجوار سفارة بيلا روسيا في الدقي

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال عن سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بجوار إحدى السفارات بحي الدقي.

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إخماد حريق بكمية من الهيش في الصف

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في كمية من الهيش بمركز الصف جنوب المحافظة.

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كسر ماسورة غاز في العجوزة

شهد حي العجوزة شمال الجيزة كسرا بماسورة غاز دون خسائر في الأرواح.

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بـ"طلقة خرطوش".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مقتل شخص في مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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