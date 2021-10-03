شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ الربط الكهربائى بالسعودية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ،أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود بين الجانبين المصري و السعودى قريبا ليتم البدء فى تنفيذ المشروع مباشرة والذى يستغرق إنشائه 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، انتهت من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه و كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.

و من المتوقع أن يشمل الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.