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الكهرباء: توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ الربط الكهربائى بالسعودية قريبا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ،أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود بين الجانبين المصري و السعودى قريبا ليتم البدء فى تنفيذ المشروع مباشرة والذى يستغرق إنشائه 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

 

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى ،  أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، انتهت من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه و كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.

 

و من المتوقع أن يشمل الجدول الزمني  للمشروع  يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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