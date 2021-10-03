شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لاستخراج تراخيص البناء.. أهمها التعاقد مع مكتب هندسى لإعداد وتقديم الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل بعض المواطنين عن المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، بعد تشديد العقوبات على المباني غير المرخصة، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات القانونية فى استخراج تراخيص البناء طبقا للقانون.

ويقول محامى، إنه يجب على أى مواطن يرغب فى استخراج ترخيص بناء إتباع عدة شروط وهى:.

1-التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسة لإعداد وتقديم ملف التراخيص.

2- يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي:

- المستندات الدالة علي ملكية الأرض.

- صورة الرقم القومي.

3- يقوم المالك بنفسه بالتقديم للجهة الإدارية للتفويض، أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس، أو للمكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.

4- بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.