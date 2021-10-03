شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التعليم العالى تعلن استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

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التعليم العالى: استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية

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