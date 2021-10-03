شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بالقاهرة والجيزة لإلزام المحال والمولات بمواعيد الإغلاق الشتوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، حملات متزامنة بكافة الأحياء والمدن لإلزام كافة المحال والمولات بمواعيد الغلق للتوقيت الشتوى، حيث واصلت أحياء القاهرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة.

وشنت أجهزة حى مصر الجديدة حملة شملت المرور على شارع السلحدار– شارع شفيق غبريال – شارع الدكتور جمعه – شارع بطرس غالى – شارع سيد عبد الواحد – شارع ابراهيم نور الدين – شارع دمشق – شارع هارون الرشيد.

كما شنت أحياء السيدة زينب وحلوان والوايلى والشرابية والمعصرة والزيتون والبساتين وغرب القاهرة وروض الفرج والأزبكية حملات كبرى للتأكد من التزام كافة المحال والمقاهى والمولات بمواعيد الغلق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نواب المحافظ، ورؤساء الاحياء بضرورة متابعة التزام المحال التجارية والمراكز التجارية بمواعيد الغلق الشتوية التى اقرها مجلس الوزراء، وكذلك مواعيد غلق المطاعم العامة والكافيهات والورش.

وتبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية، نشاطها بالتوقيت الشتوى من الساعه 7 صباحا، ويتم الغلق فى تمام الساعة 10مساء، وفيما يتعلق بالبازارات والكافيهات، والمطاعم، سيكون العمل بالتوقيت الشتوى من 5 صباحا، حتى 12مساء، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية، داخل الكتل السكانية، فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6 مساء.

وتختلف المواعيد، يومى الخميس والجمعه، حيث سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا، حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات، ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا.

ويسيستثنى من هذا القرار، السوبر ماركت، ومحال البقالة، والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواى والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

وفى السياق، شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى سيتم تطبيقها بدء ً من غدا الجمعة، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح، وغلق المحلات والمطاعم العامة، و"الكافيهات"، والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء.