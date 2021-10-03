شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن خطة وقاية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل خطتها لمواجهة عدوى فيروس كورونا بين طلاب المدارس مع بدء العام الدراسى الجديد، الذى ينطلق يوم 9 أكتوبر حيث وضعت الوزارة خطتها الوقائية التى تتضمن عددا من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا مع بدء العملية التعليمية فى المدارس فى ظل الموجة الرابعة لكورونا.

وأشارت إلى أن مقومات البيئة الصحية فى المدارس تبدأ بالتهوية الجيدة فى المكاتب الإدارية والأماكن المغلقة مثل الفصول والمكاتب الإدارية، عن طريق فتحات النوافذ التى لا تقل عن 1\6 من مساحة الحجرة، مع منع التدخين فى جميع أرجاء المدرسة، وتوفير مصدر مياه آمن مع توفير أدوات الغسيل والتطهير طبقا للاشتراطات الصحية، ومتابعة أخذ العينات الدورية من شبكة المياه.

وألزمت الخطة المدرسة بتوفير غرفة للعزل المؤقت عند الاشتباه فى إصابة أحد الطلاب أو العاملين، مع جلوس أحد المشرفين مع الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولى الأمر وإحالة الحالة للمستشفى ويراعى تطهير الأيدى وارتداء الكمامات، وكذلك وضع بوسترات رفع الوعى عند مدخل المدرسة واذاعة الإجراءات الوقائية فى الاذاعة المدرسية، ويمكن ادراج مواد توعوية متخللة للأنشطة المدرسية.

ووضعت الخطة القواعد الذهبية العشرة للوقاية من كورونا وهى غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، التهوية الطبيعية، عدم لمس أغراض الآخرين أو الاسطح، استخدام الادوات الخاصة، ترك مساحة للأمان بين الأفراد والتحدث بصوت معتدل، عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات فى مسافات أمان أفضل من الانتظار فى الداخل، عدم الاقتراب من مكان به تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترة مناسبة وممارسة الرياضة الخفيفة بالمنزل، اتباع آداب العطس والسعال فى منديل أو بالكوع وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.