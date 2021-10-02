شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: تطعيم 300 ألف عضو هيئة تدريس ومليون طالب بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تطعيم 300 ألف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أي ما يعادل أكثر من 85% من الأعداد الكلية لهم، كما تم الاقتراب من تطعيم مليون طالب بلقاحات كورونا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، ويتبقى 2 مليون طالب سيتم تطعيمهم لاحقا.

أضاف عبد الغفار، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أنه يتم تلقيح الطلاب الجدد بلقاحات كورونا عندما يتم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل دخولهم الجامعات، فيما يتلقى طلاب الجامعات التطعيم في 203 مركزا مخصص للقاح كورونا داخل الجامعات، متابعا: "المعيار الذهبي للعودة للحياة الطبيعية ما بعد فيروس كورونا هو التطعيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الوصول إلى المستهدف قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى يتلقى الطالب تعليما جيدا مع الأساتذة في الجامعات، لأنه مهما كان التعليم الإلكتروني جيدا فلا يوازي تواجد الطالب في الجامعة".

وأكمل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: "العملية التعليمية تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا وكذلك عدد ساعات الحضور، ورغم ذلك مصر في أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط تقديما للأبحاث العلمية حول فيروس كورونا، وأبحاثنا تتم على مستوى كافة المستشفيات بالجمهورية".

وبشأن إصابة الأشخاص بالجلطات، قال عبد الغفار: "احتمالية الإصابة بجلطات بعد الإصابة بفيروس كورونا أعلى من الإصابة بالجلطة من أي لقاح بـ142 ألف مرة".