شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بمسقط تعلن تعليق العمل يومى الأحد والاثنين بسبب إعصار شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية بمسقط اليوم عن تعليق العمل بالقسم القنصل غدا وبعد غد، وذلك في ضوء ما أعلنته السلطات العمانية والجهال المختصة عن اعتبار الأحد والاثنين اجازة رسمية للقطاعين العام والخاص نظرا للحالة المدارية (شاهين) واعتبارها إعصار مداري من الدرجة الأولى واستمرارية تحركها نحو السواحل العمانية.

وقد أكد مركز الأخبار العماني اليوم عن بدء إخلاء المواطنين العمانيين من المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد طالبت قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.

وطلبت السلطات العمانية من المواطنين والعمانيين اخد الحيطة والحذر.