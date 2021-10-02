شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد "تربية نوعية عين شمس" يستقبل الطلاب الجدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، طلابها الجدد، بفرق من اتحاد الطلبة بالكلية، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث حرص اتحاد الطلبة على استقبال الطلاب الجدد بداية من دخول باب الكلية ليتم مراجعة أوارق ترشيح التنسيق والأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية بالتنسيق والتعاون مع شؤون الطلبة بالكلية.

ويعتبر استقبال الطلبة الجدد هو نهج يتميز به اتحاد طلبة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، لتعريف الطلبة بأقسام الكلية المختلفة وتبسيط الإجراءات التى يوجها الطلاب في مراحل الجامعة لأول مره.

وفى السياق أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للانتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة، وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه تم الاتفاق على فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1100 مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق.

وناشدت جامعة عين شمس، جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم فى القرى والمدن لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كورونا، حيث يتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.