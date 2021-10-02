شكرا لقرائتكم خبر عن خلوها ليلة متتنسيش.. زفة عروسين فى الأقصر بأغانى وأعلام الزمالك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر العروسان تحويل ليلة زفافهما، ليوم لا ينسي، بعد أن ظهرا وهما محاطان بالضيوف والأهل والأصدقاء الذين يحملون أعلام نادي الزمالك، ليشاركا حبهما للنادي الأبيض فى أفضل ليلة بعمرهما، وهو ما خطف أنظار الكثير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وأعاد عدد كبير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة، نشر مقطع الفيديو الذى يظهر فيه العروسان وهما محاطان بأعلام النادي الزمالك، ويرقصان وسط عدد كبير من أصدقائهم وأفراد أسرتهما على أغاني نادى الزمالك.



الاطفال مع اعلام الزمالك فى الفرح



العريس مع اعلام الزمالك

وأشار متداولو مقطع الفيديو الذى جذب اهتمام عدد كبير من الناس، إلى أنه مصور من حفل زفاف في محافظة الأقصر، فيما لم يتسن التحقق من موعد أو مكان حفل الزفاف بشكل مؤكد، إلا أن المقطع المصور ينتشر بشكل واسع عبى منصات السوشيال ميديا، بما في ذلك صفحات مواطنين من المحافظة ذاتها.

وفى ظل الانتشار الواسع لمقطع الفيديو، فأنه استحوذ على اعجاب الكثير من عشاق نادي الزمالك فى جميع محافظات مصر، ليحصد الفيديو عشرات الالاف من المشاهدات خلال توقيت قصير من نشره.