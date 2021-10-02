شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس الدولة: الاحتفال بيوم القضاء بالتزامن مع انتصارات أكتوبر حدث تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن يوم الاحتفال بعيد القضاء المصرى، مشهودا وأصبح يوما تاريخيا، لاسيما وأنه يأتي مع بداية شهر أكتوبر، الذى يمثل شهر انتصارات كونه شهر "العبور".

أضاف كرسوع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الاحتفال بيوم القضاء المصري، كان منتظرا من القضاة منذ زمن بعيد، قائلا: "كان أمل أن يكون هناك يوما للقضاء المصرى يتم الاحتفال به كل عام، والرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع الهيئات والجهات القضائية في شهر يوليو الماضي، كان من ضمن قرارات المجلس الأعلى برئاسة سيادته، أنه حدد يوما للقضاء المصرى وتم تنفيذ هذا القرار اليوم أمام الجميع، والرئيس السيسي أكد فيه على استقلال القضاء واحترامه له ودور السلطة القضائية ضمن مؤسسات الدولة المصرية القومية".

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة، أن حصول المرأة المصرية على استحقاقها في مجلس الدولة والنيابة العامة، هي بادرة وإرادة سياسية واضحة من الرئيس السيسي، بجلوس المرأة على منصة القضاء المصرى، معلقا: "مجلس الدولة أعلن عن قبول تشريح وتعيين قاضيات، وهذا تم بالفعل واتخذت الإجراءات، وفى انتظار صدور الرئيس بتعيين القاضيات، وفور صدور القرار وبعد حلف اليمين القانونية ستبدأ المرأة بممارسة أعمالها في مجلس الدولة بعدما يتاح لهن التدريب اللازم ليندمجوا ويؤدين رسالتهن جنبا إلى جنب مع القضاة الرجال".

وأكمل: "الدستور أوجب تمثيل المرأة وأتاح لها المشاركة في كل مناحي الحياة العملية في مصر، ولا خلاف أن المرأة نصف المجتمع وتؤدي رسالتها وشأنها شأن الرجال في العمل القضائي، وقريبا جدا سيصدر قرارا جمهوريا بتعيين قاضيات جديدا بمجلس الدولة، ونحن لا نشك في قدرات المرأة وسيتاح لها المثيل والتدريب والرعاية، وستكن جديرات وعلى قدر المسئولية وستنجح تجربتها حتى تكون علامة مضيئة كسابق مشاركتها في مختلف مناحي الحياة".