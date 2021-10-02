شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدستورية: القضاء المصرى يحترم موقف الرئيس السيسي من السلطة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مطالبته وتوجيهه بضرورة أن يكون للقضاء المصري عيدا أو يوما موحدا تحتفي به مصر بقضاتها، متابعا: "انطباعي سرور وبهجة لأن رئيس الدولة يعتز بالقضاء، وهو أول من وجه بأن يكون للجهات والهيئات القضائية عيدا موحدا تحتفي فيه برجالها وبقضاتها".

أضاف مرعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء المصرى، يدل دلالة واضحة على أنه يحترم القضاء ولا يتدخل في شئونه ويعتز بقضاة مصر كلهم، مستكملا: "الرئيس السيسي جمع الهيئات والجهات القضائية على يوم واحد تجلس فيه معا لتحتفل بيوم واحد يكون عيدا لها وتحتفي مصر مع قضاتها وهيئاتها القضائية بهذا اليوم أيضا".

وأكمل رئيس المحكمة الدستورية: "الجهات والهيئات القضائية تقوم على التنسيق والتعاون فيما بينها، ولا تنفرد جهة أو هيئة بمسألة معينة، وأدرك الرئيس السيسي هذه الحقيقة فوجه بأن يكون للقضاء بجميع فروعه وجهاته وهيئاته، عيدا وكان في اليوم الأول من أكتوبر هذا العام، على أن يتكرر كل عام".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دعمه وتأكيده على استقلال القضاء دون التدخل في شئون نهائيا، مردفا: "القضاء المصرى يكن كل تقدير واحترام للرئيس السيسي، ويحترم موقفه من القضاء المصرى، ويحترم هذا المسلك من الرئيس بعدم التدخل في شئون القضاء واحترام وتأكيد واستقلال القضاء".

وأوضح أن الرئيس السيسي أول من أعمل الاستحقاق الدستوري بالنسبة للمرأة المصرية، وهو أول من وجه بأن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، معلقا: "الرئيس السيسي منذ حوالى 7 أشهر أو 10 أشهر أصدر قرارا تاريخيا بتعيين امرأة في المحكمة الدستورية العليا، والآن تجلس على المنصة العالية للقضاء الدستوري مساهمة ومشاركة في إرساء العدالة الدستورية، وكل ذلك يدل على أن الرئيس المصرى يقدر المرأة المصرية ويعمل جاهدا على استقرار حقوقها وعلى أن تتولى أعلى المناصب في مصر وهو المنصب القضائي، وأقول لمن هم يتشدقون بحقوق الإنسان، الزموا الصمت خيرا لكم لأن مصر هي من أوائل الدول إن لم تكن أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان".