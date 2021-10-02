شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نجني ثمار ضخ الدولة استثمارات ضخمة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار: حصلنا على الموافقة من هيئة الدواء المصرية على البدء في الدراسات الإكلينيكية لأحد اللقاحات وهو المعنى من خلال المركز القومي للبحوث، ويتم الآن الاستعداد لحالات المتبرعين لإجراء المرحلة الأولى والثانية من الدراسات الاكلينيكية وهيئة الدواء المصرية هي التي تجيز البدء في الدراسات الاكلينيكية والنتائج مبشرة للغاية من ناحية الفعالية والمأمونية، ومن الممكن الاستمرار من 4 إلى سته أشهر حتى يتم الإنتاج، والميزة هو اننا نعمل على الفيروس المصرى والمنتج يأتي من المسحات وهو الأصل.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وجود فائض في الأماكن الكليات الخاصة هذا الأمر جيد للغاية وناتج عن إضافة جامعات حكومية خلال الفترة الأخيرة في معظم المحافظات، مشيرا إلى إضافة 5 جامعات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة و4 جامعات أهلية.

وتابع وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد علي: مكثنا أكثر من 50 عاما لا نضيف أي منصات تعليمية جديدة رغم الزيادة السكانية، وهذا الأمر كان يشكل ضغط كبير خلال السنوات السابقة.

وواصل وزير التعليم العالى، أن الجامعات الخاصة زادت خلال السنوات الأخيرة بنسبة تصل الى 12 جامعة جديدة، وهذا أدى لوجود أماكن كبيرة مستعدة لإتاحة عدد أكبر من الطلاب، مضيفا اليوم نجني ثمار ضخ الدولة استثمارات ضخمة في الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية وهذا الأمر في مصلحة المواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 80% من التعليم المجاني والجامعات الخاصة يلتحق بها حوالي 7% فقط.