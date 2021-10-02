مستند| تشمل 18 يومًا.. إجازات المحاكم في العام القضائي 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت وزارة العدل عن مجمل الإجازات خلال المواسم والأعياد في العام القضائي الجديد 2022.

ووفق منشور صادر عن وزارة العدل، فتشمل الإجازات 18 يومًا خلال 12 شهرًا بخلاف إجازات أيام الجمعة الرسمية في المحاكم.

وكانت محكمة استئناف القاهرة وزعت أعمال الدوائر والمحاكم خلال العام القضائي الجديد 2022 خلال الجمعية العمومية العادية الأسبوع الماضي.

المحاكم والهيئات القضائية تضم؛ محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.