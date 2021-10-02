"خلص عليها يوم الحنة".. تفاصيل مقتل "عروس طوخ" على يد ابن عمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقتل فتاة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية على يد زوجها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أن الجهات الأمنية في مديرية أمن القليوبية تبلغت باستقبالها جثة لفتاة وبها عدة طعنات متفرقة.

وقال والد المجني عليها في البلاغ إن حال احتفالهم بحفل "حنة" نجلته ورد لها اتصال هاتفى وقامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء مسجاة على ظهرها وبها إصابات فنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها "زوجها".

وقال المتهم في التحقيقات إنه عقد قرانه على المجنى عليها منذ عدة أيام على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات، وعقد العزم على التخلص من المجني عليها واستدراجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض فأصابها بعدة طعنات بأماكن متفرقة.

عقب تأكده من مفارقة الفتاة للحياة لاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى حتى اكتشف ذويها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلى أن عثروا عليها فنقلها المتهم للمستشفى حتى يبعد الشبهه عن نفسه.

تولت النيابة التحقيقات وأرشد المتهم عن مكان السلاح المستخدم في جريمته.