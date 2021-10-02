بقيمة 23 مليار جنيه.. ضبط 7875 قضية تهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود الحملات، خلال شهر، في مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 7875 قضية (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام) بمبالغ مالية بلغت (23,538,407,564) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها).

وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (17,030,668) مليون جنيه.