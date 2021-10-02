"الآثاريين العرب" يعلن أسماء الفائزين بجوائز الاتحاد لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، جوائز الاتحاد لعام 2021، والتي تشمل جوائز الاتحاد العينية وجوائز الاتحاد لخدمة التراث والجوائز البحثية ذات المردود المادي.

جاء هذا في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 34 لعام 2021 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي، اليوم السبت.

وصرح الدكتور عبدالرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد، بأن جوائز الاتحاد العينية تشمل جائزة الاتحاد للتفوق العلمي لشباب الآثاريين، وفاز بها كلًا من الدكتورة رحاب محمد علي النحاس، جامعة الإسكندرية، الدكتور شـريف عمــر محمد عبدالعال جامعة القاهرة، الدكتور حمادة منسي عاشور جامعة دمنهور.

أما جائزة الاتحاد للتميز الأكاديمي، فازت بها الدكتورة رانيا مصطفى جامعة الإسكندرية، وجائزة الاتحاد للجدارة العلمية فاز بها كلًا من الدكتور منير عبدالجليل العريقي جامعة إب – اليمن، والدكتورة منى فؤاد جامعة القاهرة، وجائزة الاتحاد التقديرية فاز بها كلًا من الدكتور محمد عبدالغني، جامعة الإسكندرية، والدكتور طارق والى مدير مركز طارق والي.

وأضاف ريحان، أن جوائز الاتحاد لخدمة التراث وتشمل جائزة الدكتور محمد صالح شعيب لخدمة التراث الحضاري وقدرها 2500 جنيه مصري، فاز بها عبدالله سيد العدل حارس بمنطقة آثار الدقهلية، توفى أثناء متابعة عمله في المرور على المناطق الأثرية.

أما جائزة الراحلة إبتهال جمال عبدالرؤوف وقيمتها 1000 جنيه مصرى ففازت بها أسماء فتوح خلف راوي الأولى على قسم الآثار شعبة الآثار الإسلامية كلية الآداب جامعة المنيا.