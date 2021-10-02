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​​"قومي المرأة" يعلق على عمل المرأة المصرية في النيابة العامة ومجلس الدولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، تقدمه بالشكر والتهنئة لجميع القاضيات العضوات في الجهات والهيئات القضائية بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، الذي يواكب بداية العام القضائي، والاحتفاء بالتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها سعيدة وفخورة بأن تكون من المحظوظات اللاتي يشهدن هذا اليوم المميز الذي سيظل علامة من العلامات المضيئة والمحفورة في ذاكرة التاريخ المصري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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