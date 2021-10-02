"الشعب الجمهوري": تحالف مع "مستقبل وطن" لإحداث تغييرات نوعية في لجان البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن هناك "خلية نحل" تعمل بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لإحداث تغييرات في تشكيلة اللجان النوعية باعتبارها "مطبخ المجلس"، منوهًا إلى أن الحزبين ينسقان سويًا لإخراج لجان نوعية قادرة على العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو هميلة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التكتل البرلماني من الحزبين يهدف في المقام الأول لخدمة المواطنين والحفاظ على الدولة، مؤكدًا أن التغيير في اللجان النوعية قادم لا محالة، خاصة أن هناك لجان غير فعّالة بالشكل المطلوب، كما أن تجديد الدماء مطلوب وسيحدث.

وأضاف أن هناك اللجان تحتاج إلى دعم من قبل المتخصصين هم موجودون في المجلس، وإعطاء قوة دفع لعمل بعض اللجان، كاشفًا عن وجود تقرير وتقييم من قبل الحزب لبعض هذه اللجان وتم دراسته وسيتم تغيير بعض تشكيلات هذه اللجان بالتنسيق مع مستقبل وطن.

وأردف القول إن الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في حالة انعقاد دائم للتوافق والتنسيق من تحقيق الهدف الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل للهيئة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني سواء على الجانب الرقابي والتشريعي.

وكشف أبو هميلة عن أن التنسيق مع حزب مستقبل وطن يتم سواء في العمل الرقابي أو التشريعي من خلال مناقشة القوانين في اللجان أو في الجلسة العامة، موضحًا أن التنسيق لا ينقطع ويتضمن تقديم مشروعات القوانين أو طلبات الإحاطة أو الرغبات أو الاستجوابات.

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