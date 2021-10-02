غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي العلمي الثاني لكلية أصول الدين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنظم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، غدا، المؤتمر الدولي العلمي الثاني، تحت عنوان "مقاصد القرآن والسنة وأثرها في بناء الحضارة الإنسانية".

يعقد المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ويرأسه الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، بحضور وفود وشخصيات من داخل مصر وخارجها.

ويفتتح المؤتمر الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية، ويلقي كلمات في الجلسة الافتتاحية كلا من"الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب الوجه البحري، والدكتور محمد سالم ابوعاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بالقاهرة، ممثلًا لعلماء التفسير، ويبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ محمد يوسف.

وقال الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى مد جسور التعاون العلمي بين الباحثين، وإبراز أهمية التكامل المعرفي بين التخصصات المختلفة في سبيل الرقي بالإنسان، ودعم التوجه الإصلاحي في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة، وإبراز أثر الوعي المقاصدي في تكوين الحضارة الإنسانية وتصحيح مسارها.

وأضاف، أن محاور المؤتمر تتمثل في "الفكر المقاصدي في أصول الدين، والشريعة وعلومها، وعلوم اللغة العربية".